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الإمارات

«تنظيم الاتصالات» و«تنظيم الإعلام» يصدران بياناً عن «نتفليكس»

بيان مشترك
6 سبتمبر 2022 20:54

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) ومكتب تنظيم الإعلام في الدولة بياناً حول المحتوى المخالف للأنظمة على منصة نتفليكس «Netflix».
وجاء في البيان، الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات على حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه «لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط البث الإعلامي في دولة الإمارات والمتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة».
وأضافت الهيئة «تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى وخاصة المحتوى المخالف الموجه لفئة الأطفال».
وأكد البيان «ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة القادمة ومدى التزامها بضوابط البث في دولة الإمارات وتطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أي مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة تنظيم الاتصالات
هيئة تنظيم الإعلام
بيان
نتفليكس
محتوى
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