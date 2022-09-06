بلدية أبوظبي تكرم 320 مشاركاً و8 فائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي
بلدية أبوظبي تكرم 320 مشاركاً و8 فائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي
6 سبتمبر 2022 19:24
أبوظبي (الاتحاد) بحضور المدير العام سيف بدر القبيسي، نظمت بلدية مدينة أبوظبي في مبناها الرئيس حفلاً للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة التصوير الفوتوغرافي «أبوظبي في عيون الناس»، والتي شارك فيها 320 مشاركاً، بزيادة 180 مشاركاً عن الدورة الأولى، التي بلغ عدد المشاركين فيها 140 مشاركاً. وكرم القبيسي 8 فائزين ممن حصلت مشاركاتهم على أعلى نسبة تصويت من لجنة التقييم المتخصصة، وأظهرت الصور الفائزة والمشاركة جوانب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي، وسلطت الضوء على العديد من المعالم والأماكن الرائدة التي تعبر عن الجانب المشرق للمدينة كواحدة من بين أفضل مدن العالم للعيش والسياحة والاستثمار.
وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدورة الثانية زيادة أكثر من 100% عن الدورة الأولى، وزيادة أيضاً في عدد الفائزين. ونظمت بلدية مدينة أبوظبي معرضاً في المبنى الرئيس للبلدية ضم الصور الـ 8 الفائزة، بالإضافة إلى أفضل 63 صورة مشاركة، ليبلغ عدد الصور في المعرض 71 صورة. وتتميز الصور المشاركة بالتنوع في الطرح والمضمون، حيث سلطت الضوء على الكثير من الجوانب، مثل النهضة العمرانية الحديثة التي تتمتع بها مدينة أبوظبي ومرافقها العصرية، والأماكن الشهيرة التي تُعد من أبرز معالم المدينة، بالإضافة إلى المناطق السياحية والشواطئ والجزر.
وجسدت الصور طبيعة البيئات الإماراتية: البحرية والزراعية والجبلية والصحراوية، لتشكل صورة متكاملة عن الحياة في أبوظبي قديماً وحديثاً، لتربط الماضي بالحاضر وتعزز الهوية الوطنية والتمسك بحياة الآباء والأجداد والإصرار على رسم مستقبل أجمل للأجيال المقبلة.يُذكر أن مسابقة التصوير الفوتوغرافي «أبوظبي في عيون الناس» تم إطلاقها العام الماضي لتفتح المجال لمشاركة أفراد المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، لاستعراض مهاراتهم الإبداعية في التصوير وتوثيق التقدم الذي تشهده مدينة أبوظبي ومجتمعها المتحضر.