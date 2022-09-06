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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
6 سبتمبر 2022 18:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:59. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 18:44 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:32. 

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