الإمارات تواصل جهودها الإغاثية دعماً لمتضرري السيول في السودان

وزعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 300 سلة غذائية وأكثر من 300 خيمة استفاد منها 2100 شخص من الأسر السودانية المتضررة جراء السيول و الأمطار في قرى وحدة الشريق بمحلية أبو حمد التابعة لولاية نهر النيل شمال السودان لمساعدتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

تأتي المساعدات في إطار جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية على الساحة السودانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا جراء السيول و الأمطار التي ضربت عددا من الولايات والقرى وخلفت خسائر في الأرواح والممتلكات.

فقد واصلت فرق الهلال الأحمر الإماراتي العمل من أجل تعزيز الاستجابة والسرعة في إغاثة الأشقاء وتقديم يد المساعدة والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية القاسية التي خيمت على مختلف المناطق المنكوبة والذي كان له أكبر الأثر في نفوس أبناء الشعب السوداني الشقيق.

وعلى بعد أكثر من 500 كليو متر من العاصمة السودانية الخرطوم وصلت المساعدات الإماراتية الغذائية والايوائية إلى قرية الندي بوحدة الشريق التابعة لمحلية أبوحمد بولاية نهر النيل .

وقد التقت وكالة أنباء الإمارات "وام" في جولة لها عددا من المواطنين السودانيين المتضررين الذين شملتهم المساعدات الإماراتية والذين أكدوا أن دعم الإمارات لأبناء الشعب السوداني ليس بجديد فهو امتداد لمسيرة الخير الإماراتية المتواصلة عبر عقود.. وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على ما تقدمه من عطاء سخي يجسد أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

فمن جانبه قال عبدالرؤوف بشرى أحد متضرري قرية ندي التابعة لمحلية أبو حمد : "الكارثة حلت بنا وكانت أكبر من حجم وإمكانيات القرية التي دمرت بيوتها وجرفتها السيول التي داهمتنا حوالي الساعة 3 صباحا بغتة رغم أن منطقتنا ليست من المناطق التي تتعرض للسيول والأمطار الشديدة و مع شدتها لجأ جميع سكان القرية إلى المسجد كونه مبنيا في منطقة مرتفعة ومن مواد قادرة على المقاومة وانتظر الجميع حتى انتهاء السيول والأمطار للعودة إلى منازلهم لكن فوجئنا بكميات من المياه المندفعة التي حطمت منازلنا و مع بزوغ الفجر نجا السكان بأنفسهم تاركين كل شىء وراءهم". وأضاف : "أغلب المباني في القرية من الجالوص "الطين" لذا لم تصمد أمام السيول وأملنا في دعم الأسر لبناء منازلها مرة أخرى بمواد بناء ثابتة قادرة على مقاومة السيول والأمطار الغزيرة".

وقال بشرى:" كنا في حاجة ملحة للمساعدات وبحمد الله وصلتنا اليوم قافلة مساعدات دولة الإمارات الشقيقة قاطعة مسافات طويلة لنجدتنا .. هكذا الإمارات اعتدنا منها الوقوف معنا في مختلف الظروف .. نوجه شكرنا لها على ما قدمته لنا من مواد غذائية وخيام إيواء". من جهته قال محمد الأمين وديع الله من سكان قرية الندي : "نشكر الإمارات قيادة وشعبا على ما قدمته لنا والوقوف إلى جانبنا في هذه الظروف العصيبة والتجربة القاسية .. لكم منا كل التقدير ..".