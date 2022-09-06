عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية ألمانيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التكامل الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بين البلدين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية وما تشهده من نمو على الصعد كافة. كما أكد سموه حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. من جانبها أشادت معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات.. مؤكدة على العلاقات المتميزة بين البلدين.