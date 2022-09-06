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رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك إي سواتيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك إي سواتيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
6 سبتمبر 2022 08:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إي سواتيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كليوباس سيفو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إي سواتيني. 

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