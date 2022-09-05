الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«حكماء المسلمين» يحث على فعل الخيرات والمسارعة إليها

«حكماء المسلمين» يحث على فعل الخيرات والمسارعة إليها
6 سبتمبر 2022 01:58

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
الإمارات تشارك في جلسة العمل الصحية الـ 3 لمجموعة العشرين في إندونيسيا

حث مجلس حكماء المسلمين على فعل الخيرات والمسارعة إليها، مؤكداً أن فعل الخيرات ونفع الإنسان للإنسان - بغض النظر عن معتقداته وعرقه - من أسمى الغايات وأنبل المقاصد. جاء ذلك في مقطع فيديو بثه المجلس على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام. ودعا المجلس في الفيديو - الذي بث باللغتين العربية والإنجليزية - إلى أهمية بذل الوقت والجهد من أجل الآخرين، حتى وإن لم يكن ذلك البذل مادياً، وألا يستصغر أحد من المعروف شيئاً ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، أو بكلمة طيبة، لافتاً إلى أن الخير الوفير في استباق الخيرات. وأكد مجلس حكماء المسلمين أنه يعمل جاهداً على ترسيخ ونشر هذه القيم بين جميع البشر.. ومن هنا جاءت وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي ونادت بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله، وبتقديم العون لكل إنسان، لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزاً والفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين والمهجرين والنازحين من ديارهم وأوطانهم، وكل ضحايا الحروب والاضطهاد والظلم، والمستضعفين والخائفين والأسرى والمعذبين في الأرض، دون إقصاء أو تمييز. 

 

مجلس حكماء المسلمين
الإمارات
اليوم الدولي للعمل الخيري
آخر الأخبار
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
الرياضي
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
اليوم 15:30
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
الرياضي
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
اليوم 15:30
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
الرياضي
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
اليوم 15:17
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©