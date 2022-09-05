«حكماء المسلمين» يحث على فعل الخيرات والمسارعة إليها

أبوظبي (وام)

حث مجلس حكماء المسلمين على فعل الخيرات والمسارعة إليها، مؤكداً أن فعل الخيرات ونفع الإنسان للإنسان - بغض النظر عن معتقداته وعرقه - من أسمى الغايات وأنبل المقاصد. جاء ذلك في مقطع فيديو بثه المجلس على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام. ودعا المجلس في الفيديو - الذي بث باللغتين العربية والإنجليزية - إلى أهمية بذل الوقت والجهد من أجل الآخرين، حتى وإن لم يكن ذلك البذل مادياً، وألا يستصغر أحد من المعروف شيئاً ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، أو بكلمة طيبة، لافتاً إلى أن الخير الوفير في استباق الخيرات. وأكد مجلس حكماء المسلمين أنه يعمل جاهداً على ترسيخ ونشر هذه القيم بين جميع البشر.. ومن هنا جاءت وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي ونادت بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله، وبتقديم العون لكل إنسان، لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزاً والفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين والمهجرين والنازحين من ديارهم وأوطانهم، وكل ضحايا الحروب والاضطهاد والظلم، والمستضعفين والخائفين والأسرى والمعذبين في الأرض، دون إقصاء أو تمييز.