سفير أوغندا يشيد باستراتيجية «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمقر «الهيئة» زاكي ونومي كيبيد، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين.

وأشاد الكعبي بعمق العلاقات بين الدولتين والشعبين وازدهارها، وأطلعه على إنجازات «الهيئة».

وبحث الجانبان أوجه التعاون في الشأن الديني وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق الرضا والطموحات المنشودة للشعبين.

من جهته، أثنى السفير الأوغندي على حفاوة الترحيب، مشيداً بالتواصل والتعاون بين الدولتين، مثنياً على تجربة «الهيئة» واستراتيجيتها في إدارة شؤونها بطرق عصرية مواكبة لمتغيرات الحياة.