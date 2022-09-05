إشادات سودانية بالجسر الإنساني الإماراتي

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أشادت القيادات السودانية الرسمية والشعبية بالمساعدات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات للسودان في مواجهة كارثة السيول والفيضانات والأمطار، وأعربت القيادات السودانية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، عن التقدير والامتنان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم السودان في محنته.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو بكر حجر لـ«الاتحاد»: نشكر دولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً لدورها الكبير ومساهمتها في معالجة القضايا الإنسانية في السودان، وهي دائماً سباقة في دعم ومساندة السودان في أوقات المحن والشدائد، مشيراً إلى دعمها السخي والجسر الإنساني الذي أقامته للتضامن مع الشعب السوداني في مواجهة السيول والفيضانات مؤخراً، وقبلها قدمت المساعدات الإنسانية لأبناء إقليم دارفور.

وأشاد عضو مجلس السيادة السوداني بموقف الإمارات وقيادتها الرشيدة الداعم للسودان في كل القضايا وعلى جميع الأصعدة ودعمها للسودان من أجل الوصول للتوافق الوطني والسلام والاستقرار في السودان على الدوام.

وقال حجر: إنه كان في استقبال أولى طائرات الجسر الجوي الإماراتي للسودان الذي حمل المواد الغذائية والدوائية والمعينات والمواد الضرورية للمتضررين في العديد من ولايات السودان، وأثنى عضو مجلس السيادة السوداني على هذا الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات، وما تزال تواصل تقديمه للسودان في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية الإماراتية ساهمت في التخفيف من حدة الكارثة.

وأشاد الدكتور عثمان البشرى المهدي القيادي في حزب الأمة القومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بالمساعدات الإماراتية للسودان لمواجهة السيول والفيضانات والأمطار التي شهدها موسم الخريف هذا العام بمعدلات غير مسبوقة، غطت مساحات واسعة من المدن في وسط السودان وشماله على وجه أخص.

وقال المهدي، إن دولة الإمارات كانت سباقة في مد يد العون الإنساني بجميع أشكاله لأشقائها في السودان، من أغذية وأدوية ومعينات ومواد إنشائية من خلال جسر جوي متواصل.

من جهته، أفاد مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان، حاتم السر علي، بأن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته دولة الإمارات إلى الخرطوم لمساعدة السودانيين ضحايا الأمطار والسيول والفيضانات يقف شاهداً على أن الأمارات تمثل الصدارة في العمل الإنساني وتقديم المساعدات لضحايا الكوارث في كل أنحاء العالم.

وأكد أن المساعدات الإماراتية كان لها أثر إيجابي في تخفيف حدة معاناة المواطنين السودانيين المتضررين، وتقديم حلول سريعة لمشكلاتهم تركت أصداء إيجابية في النفوس.

ووجه الشاعر والكاتب السوداني عبد المنعم الكتيابي التحية لدولة الإمارات على موقفها الإنساني النبيل، وقال: إن هذا الموقف الأخوي النبيل ليس غريباً على دولة الإمارات التي جبلت عبر تاريخها الناصع على مناصرة أشقائها العرب، علاوة على علاقاتها المتميزة مع الشعب السوداني ووحدة الوجدان بينهما، وأنه لابد من من وقفة امتنان واجبة لهذه المشاعر الإنسانية النبيلة، وتوجيه الشكر والتحية والعرفان للإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

فيما أكد الباحث السوداني ياسر آدم عيسى أن الدعم الإماراتي للسودان في ظل السيول والفيضانات يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية الإماراتية التي ترسخت بصورة جلية في العديد من المواقف والمحطات في السنوات الأخيرة.

سرعة لتلبية الاحتياجات

قال الإعلامي السوداني محمد عكاشة لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات الشقيقة ظلت بشكل منتظم تقوم بدور فعال تجاه شعب السودان لدرء الكوارث التي تلحق به، وهي تسبق إلى ذلك باهتمام عالٍ من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الخيرية التي تنشط في مجال العمل الإنساني، مؤكداً أن الغوث الإنساني الإماراتي للشعب السوداني في محنة السيول والأمطار يجاوز المدى بالسرعة وقت الشدة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، وهو تعبير عن حكمة القيادة الإماراتية، التي تبقى عوناً لكافة الشعوب العربية والإسلامية ودول العالم دون إبطاء. وأضاف: إن دولة الإمارات لا تهرع فقط إلى العون الإنساني لدرء الكوارث في السودان فقط، وإنما تنشط في مجال حفر الآبار في عدد من المناطق التي تعاني الحصول على مياه الشرب، فضلاً عن جهود القيادة الإماراتية لتعزيز العلاقات مع السودان في المجالات كافة.

دور كبير

أعرب صالح منصور مطر القيادي بحركة تحرير السودان لـ«الاتحاد» عن الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات على مساعدتهم للسودان في أوقات محنته، وقال: دولة الإمارات قدمت مساعدات قيمة، وساندت الشعب السوداني ووقفت إلى جانبه وقفة قوية، وجاءت إلينا في الوقت المناسب، وما زال الجسر الجوي يتدفق لشعب السودان بالخير والعطاء.

فيما أشاد الدكتور إسماعيل عبد الهادي إمام رئيس تحالف قوى الجبهة الوطنية السودانية المتحدة للتغيير في تصريحات لـ«الاتحاد» بالدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات والدعم الكبير الذي ظل يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للشعب السوداني في المجالات كافة، وتقديمه المساعدات للشرائح المتضررة من السيول والفيضانات، وهو ما ظلت تقوم به الإمارات دائماً عبر تاريخها الحافل في دعم الأشقاء.