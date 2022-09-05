غباش يبحث تعزيز التعاون مع الصين والتشيك ومنغوليا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، تشانغ ييمينغ- سفير جمهورية الصين الشعبية ويرى سلافيك سفير جمهورية التشيك وأودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا المعتمدين لدى الدولة، بحضور عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول وأهمية تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات، ومد جسور التواصل والتعاون بين المجتمعات.

الارتقاء بالعمل البرلماني

أكد معالي صقر غباش أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً في التعايش والتسامح، وتؤمن بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي وهو حجر الزاوية في سياساتها وعلاقاتها مع كافة الدول.

وقال معالي صقر غباش: إن المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل، ونحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين ومن خلال عملهم.. مؤكداً أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية في عقد الاجتماعات الثنائية وتبادل وجهات النظر البرلمانية في المحافل الدولية. ورحب معالي صقر غباش بتشانغ ييمينغ- سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه كسفير في دولة الإمارات العربية المتحدة.