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«محمد بن راشد للإدارة» تطلق برنامجاً تدريبياً لكوادر الحكومة المصرية

خلال البرنامج (من المصدر)
6 سبتمبر 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

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أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج «الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي» التدريبي لتأهيل نخبة من خبراء وكوادر حكومة جمهورية مصر العربية ضمن برنامجها الخاص ببناء القدرات الحكومية، ويعقد البرنامج التدريبي في مقر الكلية خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر 2022. ويتألف البرنامج من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة - ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية خلال معرض «إكسبو 2020» - بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي في المؤسسات، والتميز الحكومي. 
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تبرهن الكلية كل يوم قدرتها على إمداد حكومات المنطقة والعالم بأحدث التجارب والخبرات التي تساهم في إعداد القادة الحكوميين وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه الحكومات وبما يعزز جاهزية تلك الحكومات تجاه المتغيرات في المستقبل».

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
مصر
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