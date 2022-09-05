برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مبادرات وتشريعات للتطوير الحكومي

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد أمس في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.

وناقش المجلس خلال جلسته عدداً من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات، كما ناقش عدداً من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم سير المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع سلطات النقل المحلية.

منصور بن زايد خلال الاجتماع بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس

وفي العمل الخليجي المشترك، اطلع المجلس على نتائج متابعة سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقريراً عن مشاركة الدولة في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

وفي التقارير الحكومية، ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وذلك عن السنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2021.

منصور بن زايد خلال الاجتماع بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس

الشؤون الحكومية

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسات كل من «وزارة الثقافة والشباب»، و«وزارة الطاقة والبنية التحتية» و«برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وفي الإطار نفسه، استعرض المجلس نتائج المشاركة في كل من المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف خلال يونيو الماضي، والقمة العالمية للمرأة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الشهر ذاته، ووضع حجر الأساس لمركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب المرأة في زنجبار بتنزانيا خلال يوليو الماضي.