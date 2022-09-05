تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الجينوم لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، المرحلة الثالثة من الفحوص لمشروع برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم بالتعاون مع شركة G42 هيلث كير، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة للاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في عصر الابتكار واتباع الأساليب العلمية في تقديم برامج الرعاية والتأهيل والجلسات العلاجية، حيث جرى استقبال عدد من أصحاب الهمم وأسرهم بمقر المؤسسة وعمل الفحوص اللازمة، بهدف خلق مجتمع إماراتي أكثر صحة، وتعزيز الخطط العلاجية بمنظومة ذكية ذات مستوى متميز من العلاج والوقاية من الأمراض والأوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها.

وصرح عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بأن المؤسسة تتعاون مع شركة G42 هيلث كير في تنفيذ برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم، حيث إن وضع خريطة الجينوم المرجعي لأصحاب الهمم وأسرهم عن طريق دراسة التسلسل الجيني الكامل بأحدث التقنيات، وتوفير قاعدة بيانات وراثية للاستفادة منها في المجال الطبي والتشخيصي، يسهم في وضع «كودات» للإعاقات في محاولة للحد من حدوث الإعاقة، ومن ثم بهدف تقديم خدمة علاجية متميزة لهم.

اهتمام بالغ بجميع شرائح المجتمع

وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً بالغاً بجميع شرائح المجتمع، ولا سيما أصحاب الهمم، حيث تعمل بشكل مستمر من خلال خططها الداعمة ومبادراتها النوعية واستراتيجياتها الوطنية على تحسين الخدمات المقدمة لتلك الفئات، وتيسير السبل المناسبة، لينعموا بالراحة والرخاء على أرض وطنهم، كما أنهم يحصلوا على كل سبل العناية والرعاية من جميع مؤسسات الدولة، ونحرص في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على توفير الخدمات الاستباقية لهم ولأسرهم.

الجدير بالذكر أن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم حققتا نجاحاً كبيراً بمشاركة 119 أسرة، وسيقوم البرنامج بإثراء البيانات الصحية الحالية لأصحاب الهمم وأسرهم، من خلال إنتاج الجينات المرجعية المحددة للمواطنين، ودفع الاكتشافات العلمية على نطاق واسع، حيث إن معرفة التسلسل الجيني تساعد العلماء والأطباء لوضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناءً على نتائج التحليل الجيني للمواطنين.