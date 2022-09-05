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الإمارات

«رؤية الإمارات للوظائف» يوفر فرصة مميزة لتمكين الشباب الإماراتي

خلال دورة سابقة للمعرض (من المصدر)
6 سبتمبر 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

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 ينطلق معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 20 و22 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة توفر العديد من فرص العمل، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية.
وتُقام دورة 2022 من المعرض تحت شعار «كُن»، لتشجيع الشباب الإماراتي على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها. ويحظى المعرض بأهمية خاصة، كونه يرسم للشباب الإماراتي ملامح أكثر وضوحاً نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 18 ألف زائر.
وانطلاقاً من أهمية التوطين في القطاعين العام والخاص باعتباره هدفاً وطنياً رئيسياً، تم إطلاق مجموعة من برامج التوطين الواعدة شملت إطلاق 13 مبادرة جديدة ضمن برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للإماراتيين من الشباب وذوي الخبرة في القطاع الخاص.
وقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في برامج التوطين، ما مكّن المواهب الإماراتية من أداء دور رائد في القطاعين العام والخاص.
ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة مرموقة ومنها مجموعة «طيران الإمارات»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وموانئ دبي العالمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وغيرها.
وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «استثمرت دولة الإمارات على مدى سنوات عديدة في تطوير الشباب الإماراتي، لتمكينهم من أن يصبحوا قادة يستشرفون المستقبل في مختلف القطاعات».

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