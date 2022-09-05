تحت رعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق «العربي الإقليمي» للمرشدات في أبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات، تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثالث والعشرين للمرشدات وفتيات الكشافة وذلك في فندق نادي ضباط القوات المسلحة «إرث».

ويأتي المؤتمر الذي تستضيفه جمعية مرشدات الإمارات بالتعاون مع الإقليم العربي للمرشدات وفتيات الكشافة تحت شعار «معاً نزدهر»، بمشاركة كبيرة لعددٍ من الدول العربية وممثلين عن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وجمعية «بادن بأول»، ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه جمعية مرشدات الإمارات المعنية بالحركة الكشفية في الدولة إلى الاطلاع على مختلف الجهود التي تصب في مصلحة تطوير ودوام استمرارية الحركة الكشفية.

ويشهد المؤتمر انتخاب اللجنة العربية الإقليمية الجديدة للمرشدات ويستعرض الخطة الاستراتيجية الإقليمية العربية، والمستجدات على المستوى الإقليمي عبر الاطلاع على التقرير الإقليمي عن الفترة الثلاثية. وتستعرض الدائرة المستديرة التي يشهدها الحدث مبادرات الجمعية العالمية، والاتجاه المستقبلي للحركة «الاستراتيجية العالمية»، إضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة تتعلق بالحركة الإرشادية الإقليمية.

وتعتبر جمعية مرشدات الإمارات التي تأسست عام 1972 من الجمعيات الرائدة في دولة الإمارات التي تسعى لاحتضان ورعاية شؤون الفتاة الإماراتية وإعدادها دينياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً وعلمياً وسلوكياً من خلال برامجها المتطورة المواكبة للحياة وما يشهده العالم من تطور على كافة الأصعدة، وبما يتفق ويتماشى مع القيم السامية للمجتمع الإماراتي.

اهتمام ودعم

وتعتز الحركة الإرشادية في الدولة وخارجها باهتمام ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وذلك منذ تأسيس جمعية مرشدات الإمارات وإشهارها عام 1981 حيث استضافت الجمعية وشاركت في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية. وتحظى الحركة الإرشادية في الدولة بالاهتمام الدائم والدعم المستمر من القيادة الرشيدة بالدولة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي حضر أول اجتماع للمكتب العربي للمرشدات في عام 1988.