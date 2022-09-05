«شؤون الوطني» تنظم جلسة «تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أمس وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة حوارية تحت عنوان «تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة»، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والاتحاد النسائي العام، في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي. ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية الوزارة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى أبناء الوطن، والتعريف بطبيعة الحياة البرلمانية في الدولة، والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية، خاصة لدى فئة النساء.

وشارك في الجلسة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، وهم: ناعمة عبد الرحمن المنصوري- رئيس اللجنة، ود. حواء الضحاك المنصوري- مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، ود. موزة محمد العامري، ومريم ماجد بن ثنية، ومحمد عيسى الكشف، وحميد علي العبار الشامسي، إضافة إلى أحلام اللمكي- مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام.

وبهذه المناسبة، صرح طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء نهضة الدولة، والدفع قدماً نحو التطور والازدهار وصولاً إلى مئوية الإمارات، وكذلك في اتخاذ القرارات وسن القوانين، وهو الأمر الذي يأتي نتيجة عملية لدعم القيادة الرشيدة لها منذ بدء مسيرة الاتحاد، ومنحها الاهتمام والثقة الكاملين لتقلد المناصب القيادية والإدارية، وإبراز جهودها وكفاءتها، وبالتالي ترك بصمة واضحة في جميع القطاعات، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبها أكدت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام- أن المرأة الإماراتية تتمتع بكامل حقوقها التي وفرتها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنصاف التشريعات والسياسات لها، والذي بدوره عمل على تحقيق دولة الإمارات الكثير من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين والذي يضعها في الصدارة العربية والإقليمية بكل جدارة، مشيرة أن تمثيل المرأة الإماراتية نسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب بلوغ نسبة مشاركة المرأة في المقاعد الوزارية 27.5% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، بوجود 9 وزيرات من أصل 33 وزيراً ووزيرة، والذي يعد من أعلى المعدلات عالمياً، يؤكد أن دولة الإمارات تنظر لابنة زايد بوصفها الشريك الفاعل والمؤثر في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وخاصة السياسية منها.

فيما تحدثت الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري، مقررة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية عن دور مقرر اللجنة في لجان المجلس الوطني الاتحادي الذي اعتبرته داعماً لعمل رئيس اللجنة وإدارة النقاش، وقراءة تقارير اللجان خلال الجلسات العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والاستجابة للأسئلة التي توجه للجنة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات في الجلسات، وتوضيح رأي اللجنة.

أحلام اللمكي: تعزيز دور البرلمانيات العربيات

أشارت أحلام اللمكي- مديرة إدارة البحوث والتنمية- إلى أن الاتحاد النسائي العام وبفضل التوجيهات الكريمة والرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كان من الجهات السباقة التي كانت لديها رؤية استشرافية لمستقبل المرأة الإماراتية في العمل البرلماني، وذلك عندما أطلق سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات واستضافت نخبة من البرلمانيات على المستوى الإقليمي ضمن برنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2004 في خطوة استباقية قبل عامين من أول انتخابات تطلقها الدولة، وذلك تنفيذاً لمحور التمكين السياسي واتخاذ القرار ضمن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002.

ومنذ ذلك الحين والتمكين السياسي للمرأة مازال على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام، والذي توج بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والتعاون المشترك من أجل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة ودعم المجتمع لها، إضافة إلى العمل على بناء قدرات المرأة بما يعزز من مهاراتها في خوض العملية الانتخابية بفعالية. كما أوضحت اللمكي أن جهود الاتحاد النسائي العام في دعم المشاركة السياسية تمثل أيضاً في إتاحة المنصات المناسبة للمرشحات لعرض برامجهن الانتخابية في مختلف إمارات الدولة وإجراء الدراسات الاستطلاعية لقياس الوعي السياسي لدى المرأة للاستفادة من مخرجات الدراسات في الارتقاء بجودة البرامج المقدمة في هذا الجانب.

إنجازات المرأة الإماراتية

تحدث محمد عيسى الكشف، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية عن دور المرأة المتكامل مع الرجل وحرصها على المناقشات ودراسة الموضوعات بصورة متكاملة، كما تطرق إلى إنجازات المرأة الإماراتية مؤكداً أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية يعود فضلها لرؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بدور المرأة وإمكاناتها، وما تبعه من سياسات مستمرة منذ تأسيس الدولة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات.

تعزيز التمكين

تحدثت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي عن خطوات تعزيز التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، وقالت: إن نموذج التمكين السياسي في الدولة يسعى إلى مواكبة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، كما يسعى خلال الخمسين سنة القادمة إلى المزيد من التنمية والتطوير والبناء.

وقدمت شرحاً حول المواد الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي تحدد لجان المجلس واختصاصاتها، وآلية انتخاب أعضاء اللجان، ودور اللجان. واستعرضت كذلك إنجازات لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية خلال الأدوار السابقة من الفصل التشريعي السابع عشر، حيث قامت اللجنة خلال الدور الأول بعقد 15 اجتماعاً، وناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وموضوعاً عاماً حول التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

كما استعرضت إنجازات اللجنة في الدور الثاني، حيث قامت اللجنة بـ20 نشاطاً تمثلت بعقد 17 اجتماعاً، وعقد 3 حلقات نقاشية وناقشت موضوعين عامين، أما في الدور الثالث فقامت اللجنة بعقد 26 اجتماعاً، وناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة وموضوعين عامين.

نشر الثقافة المجتمعية

تحدثت الدكتورة موزة حمرور العامري حول أهمية مشاركة المرأة في العمل النيابي والسياسي، وأهمية خوضها تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي سواء كانت ناخبة أو مرشحة، تعزيزاً لمسيرة العمل البرلماني، ونشر الثقافة المجتمعية حول الدور المميز للمرأة في العمل البرلماني.

كما تحدثت مريم ماجد بن ثنية، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية عن دور المجلس الوطني الاتحادي وأهميته في تمكين المرأة السياسي، وأهمية وجود المرأة كعضوة في المجلس، حيث قالت: إن أعضاء المجلس بشكل عام يمثلون صوت المواطن داخلياً وصوت الدولة خارجياً من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية.

وقالت: إن ما وصلت إليه المرأة اليوم سببه الرئيسي دعم القيادة الرشيدة والسياسات والبرامج ومبادرات التمكين المستمرة، وبفضل دعم وجهود ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وقالت إن المرأة خلال الخمسين عاماً الماضية قطعت شوطاً طويلاً من الإنجازات.

كفاءات

أشارت عائشة محمد الملا عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن المرأة الإماراتية استفادت خلال الفصول التشريعية المختلفة منذ مشاركتها في العمل البرلماني من الكفاءات والخبرات التي يتميز بها عضو المجلس الوطني الاتحادي، والتي انعكس أثرها على مخرجات اجتماعات اللجان والجلسات خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وإصدار التوصيات وطرح الأسئلة، حيث ساهمت هذه الخبرات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة للدولة.







