«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم ندوة للبحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ندوة افتراضية حول دليل نظام توثيق الجامعة للبحث العلمي الذي أصدرته الجامعة مؤخراً، وشارك في الندوة نخبة من أساتذة الجامعات ومديري المراكز البحثية والعلمية والباحثين الناشرون باللغة العربية، واستعرضوا خلالها تجربتهم في توظيف الدليل، وبيان أثره وأهميته في الارتقاء وتطوير أدوات البحث العلمي الرصين.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دليل التوثيق يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال النشر والتوثيق والبحث العلمي، ويجسد رؤية الجامعة في دعم الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها لتعزيز مسيرتها المستقبلية في مجال العلوم الإنسانية، وتبني الأفكار والآراء التي تعزز رؤية الجامعة ورسالتها في إنتاج معرفة موسوعية ومتميزة.

من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة المزروعي مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مدير الفريق البحثي المسؤول عن مشروع دليل التوثيق خلال الندوة، أن الدليل وضع ليكون مرجعاً في التوثيق يعتمد عليه الباحثون في الدراسات الإنسانية، نظراً لما يعتري الأدلة المعمول بها في كثير من الجامعات العربية من غياب المنهج وكثرة الأخطاء ووضوح التناقض وعدم الاطراد.

وتحدث في الندوة الدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مؤكداً أثر الدليل كنقلة نوعية في مسيرة التوثيق العلمي، وقفزة كبيرة في جهود الجامعة لسد الفجوة العلمية في هذا الجانب العلمي المهم والذي يدركه الباحث العربي. وقال الدكتور مسعود بدري مستشار دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: من شأن نظام التوثيق الرصين الذي عملت عليه الجامعة لعامين المساهمة في سبر غور هذه التحديات، والارتقاء بمكانة اللغة العربية ودورها في تعزيز المعرفة الإنسانية في مجال الأبحاث والدراسات الإنسانية بصورة عامة.

ومن ضمن المشاركين في الندوة الباحث سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، مؤكداً أن دليل التوثيق يعتبر مبادرة علمية رائدة تحسب لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبالضرورة سيساهم في تطور البحث العلمي لدى خريجي الجامعة وغيرها من الجامعات.