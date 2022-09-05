10 إجراءات للحافلات ونقل الطلبة في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

عممت إدارات المدارس الحكومية القوانين المتعلقة بالحافلات والنقل المدرسي على جميع الطلبة وأولياء الأمور، لضمان الالتزام بها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، تحقيقاً للأمن والسلامة في المجتمع المدرسي، عبر تحديد مسؤوليات كل من المدرسة وأولياء الأمور والطلبة.

وأبلغت المدارس أولياء الأمور أنه لضمان تسهيل عملية نقل الطلبة في الفترة الصباحية وفي نهاية الدوام من وإلى المدرسة، أن فترة انتظار سائق الحافلة عند نقل الطالب من البيت ستكون دقيقة واحدة فقط، مع ضرورة وضع الحقائب المدرسية أمام بوابة المنزل لكي يعلم السائق ومشرفة الحافلة بأن الطالب سيذهب للمدرسة.

وشددت على ضرورة وجود شخص بانتظار الطالب لاستقباله في نهاية الدوام المدرسي وخصوصاً لطلبة الحلقة الأولى. أما في حال إخراج الطالب من المدرسة أثناء الدوام، فيجب التواصل مع المشرفة لإبلاغها بذلك.

ولفتت الإدارات المدرسية إلى منع دخول ولي الأمر إلى الحافلة لأي سبب، وفي حال وجود شكوى أو ملاحظة على السائق أو المشرفة، فيتم التواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم، على أن يتحمّل ولي الأمر المسؤولية في حال مخالفته للإجراءات.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة والمواصلات لضمان اتباع الطلبة القوانين الخاصة بالأمن والسلامة في الحافلات، من خلال لبس حزام الأمان وعدم المشي في الحافلة أو الوقوف على المقاعد، وعدم الصراخ وإصدار أصوات مزعجة داخل الحافلة، والحفاظ على نظافة الحافلة والأثاث وعدم العبث بالمحتويات، واحترام سائق الحافلة وعدم التحدث معه أثناء القيادة، واتباع تعليمات السائق والمشرفة، والانتظام أثناء ركوب الحافلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من النوافذ.

وأكدت الإدارات المدرسية أنه في حال عدم الالتزام ستقوم مع المواصلات باتخاذ عدد من الإجراءات تبعاً للائحة السلوك. ففي حال عدم التزام الطالب بقوانين الحافلة، سيتم تنبيه الطلبة شفهياً أولاً، ثم ستتم مخاطبة ولى الأمر، وصولاً إلى الحرمان النهائي من استخدام الحافلة في حال تكرار المخالفات. أما في حال قيام الطالب بإتلاف وتخريب الحافلة المدرسية، فسيتم حرمانه من استخدام الحافلة من يوم إلى ثلاثة أيام، وتحميل ولي الأمر قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك.

التباعد

تلتزم إدارات المدارس بعدة إجراءات حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لمزودي خدمات النقل المدرسي والعاملين لديهم، أبرزها التنسيق مع مزودي الخدمة والتقيد بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالنقل المدرسي، والتأكيد على أهمية إعداد وتسجيل قوائم بأسماء وبيانات التواصل مع الطلبة لكل حافلة أو رحلة. وكذلك التأكد من تحديد أماكن جلوس الطلبة في الحافلات مع مراعاة مسافة التباعد الجسدي الآمن، وتوفير المشرفين في الحافلات المدرسية لقياس درجة حرارة الطلبة قبل صعود الطلبة للحافلات، والتأكد من قيام المشرفين بمراقبة الطلبة وضمان التزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وجودهم في الحافلات المدرسية.

وفي حال عدم توافر مشرف في الحافلة، يتم تكليف قائد طلابي للقيام بهذا الإجراء، ويتولى مدير المدرسة متابعة التزام سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بإجراءات الصحة والسلامة، وتوجيه مزودي خدمات النقل المدرسي بضرورة توعية العاملين لديهم بأهمية الالتزام بهذه المعايير والإجراءات والضوابط، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام التام بتعقيم الحافلات قبل الرحلة الأولى وبعد كل رحلة بمواد التنظيف والتعقيم المعتمدة وتسجيلها في سجل خاص لكل حافلة.

وألزمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مشرفي الحافلات المدرسية أو القائد الطلابي المكلف في كل حافلة بكتابة أسماء المتغيبين أو من لم يسمح لهم بالصعود إلى الحافلات نظراً لارتفاع درجة حرارتهم والتأكد من إبلاغ إدارة المدرسة وأولياء أمورهم، وإبلاغ إدارة المدرسة عن الحالات المخالفة وعدم الالتزام بالنظام والسلوكيات الإيجابية المتبعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.