158 ألف معاملة أنجزت في «ترخيص عجمان»

عجمان (الاتحاد)

أنجز مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان منذ بداية العام الجاري، 158 ألفاً و895 معاملة، منها 128 ألفاً و684 معاملة عبر القنوات الرقمية، بنسبة زيادة بلغت 39% في التحول الذكي، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 81% منذ بداية العام، الأمر الذي ساهم في رفع مؤشر إسعاد المتعاملين إلى 98%، وذلك ضمن سعي شرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، رئيس مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين، إن المركز يسعى لتطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة وتنفيذ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، مؤكداً حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين، من خلال توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين بتصميم وإطلاق خدمات تتناسب مع رؤى واحتياجات المتعاملين والتنوع في قنوات تقديم الخدمة، كما تنفذ القيادة آليات ومبادرات لتحفيز المتعاملين الإيجابيين من خلال إشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات الاستباقية وتحسين تجربتهم الخاصة في المركز.

وأوضح النقيب علي محمد راشد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات ومشرف سعادة المتعاملين، بأن المركز يحرص على تطوير الخدمات بمقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، وتطبيق ممارسات وأساليب حديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في مجال إسعاد المتعاملين.

معايير

قال النقيب علي النعيمي، إن المركز يراعي جميع معايير الريادة في تقديم الخدمات بتحقيق المستهدفات الزمنية، حيث حقق معدل 1.30 دقيقة في مؤشر زمن تقديم الخدمة، بنسبة انخفاض 6% عن العام السابق، وحقق 0.42 ثانية في مؤشر زمن الانتظار، بانخفاض 68% عن العام السابق، وركز على أهمية تعزيز جودة الحياة وتحسين جميع العمليات التي من شأنها تسهيل وصول الخدمات للمتعاملين والمجتمع، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات من التحول الذكي في تقديم الخدمات للمتعاملين.