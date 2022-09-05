تعاون بين جامعة الإمارات و«الإمارات لقيادة السيارات»

العين (الاتحاد)

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات التعاون البحثي بين الجهتين في مجال تعليم القيادة والسلامة المرورية، وذلك في الحرم الجامعي في العين.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، والسيد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات والدكتور حمد الجسمي، مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقّل بجامعة الإمارات وفريق العمل من أعضاء الهيئات التدريسية والبحثية والإدارية من الجانبين. وقد تمّ طرح مجموعة من الأفكار والموضوعات المتعلقة بتطوير مناهج وتقنيات مُبتكرة فيما يتعلق بتدريب السائقين، بما يُسهم في تمكين وتعزيز رؤية الدولة في خلق نظام تنقّل آمن.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أهمية إدخال الابتكار ضمن منظومة الأعمال العلمية والبحثية المشتركة بين جامعة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص، والذي يُسهم في بناء خطط تطويرية مشتركة مستندة على الدراسات وتحليل البيانات، والتي بدورها تساعد متخذي القرار في رسم الخطط المستقبلية التي تساهم في تحقيق التنمية والتطوير في الدولة في شتى المجالات الحيوية. وتعمل جامعة الإمارات من خلال الباحثين على تطبيق أفضل الممارسات الابتكارية والبحثية في البحث العلمي المجتمعي.