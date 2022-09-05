الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تتفقد سير العمل في مدارس «حماية»

خلال الزيارة (من المصدر)
6 سبتمبر 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي: تعزيز القدرات المهنية للتعامل مع الطفل
شرطة دبي تحقق أمنية طلبة المدارس في منطقة حتا

تفقد اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، سير العملية التعليمية في مدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، وصفية عبد الرحمن المنصوري، مديرة مدارس حماية للبنات، للوقوف على جاهزية أعضاء هيئة التدريس، وتوفير متطلبات استقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023م.
وهنأ اللواء غيث غانم السويدي، أعضاء هيئة التدريس، وجميع الطلبة، بهذه المناسبة، ناقلاً إليهم تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تهيئة البيئة المدرسية النموذجية المحفزة على الإبداع والابتكار.
ووجه مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات المدارس، لمتابعة تطور العملية التعليمية، كما وجه بتنظيم فعاليات طلابية لتنمية المواهب والإبداعات، ورفع مستوى التحصيل العلمي، والاهتمام بمختلف الأنشطة لتخريج جيل من المبدعين والمتميزين، بما يرتقي إلى مستوى سمعة القيادة العامة لشرطة دبي الريادية، وما حققته من مكتسبات في مختلف الأصعدة.

شرطة دبي
آخر الأخبار
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
الرياضي
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
اليوم 15:30
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
الرياضي
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
اليوم 15:30
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
الرياضي
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
اليوم 15:17
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©