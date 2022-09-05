شرطة دبي تتفقد سير العمل في مدارس «حماية»

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، سير العملية التعليمية في مدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، وصفية عبد الرحمن المنصوري، مديرة مدارس حماية للبنات، للوقوف على جاهزية أعضاء هيئة التدريس، وتوفير متطلبات استقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023م.

وهنأ اللواء غيث غانم السويدي، أعضاء هيئة التدريس، وجميع الطلبة، بهذه المناسبة، ناقلاً إليهم تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تهيئة البيئة المدرسية النموذجية المحفزة على الإبداع والابتكار.

ووجه مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات المدارس، لمتابعة تطور العملية التعليمية، كما وجه بتنظيم فعاليات طلابية لتنمية المواهب والإبداعات، ورفع مستوى التحصيل العلمي، والاهتمام بمختلف الأنشطة لتخريج جيل من المبدعين والمتميزين، بما يرتقي إلى مستوى سمعة القيادة العامة لشرطة دبي الريادية، وما حققته من مكتسبات في مختلف الأصعدة.