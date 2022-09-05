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نهيان بن مبارك يعزي بوفاة محمد صالح علي الزرعوني في دبي
نهيان بن مبارك يعزي بوفاة محمد صالح علي الزرعوني في دبي
5 سبتمبر 2022 22:51
قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش واجب العزاء فى وفاة المغفور له محمد صالح علي الزرعوني وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الحمرية بدبى.
وأعرب معالى الشيخ نهيان بن مبارك عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.
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