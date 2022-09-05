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رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا زلزال لودينغ

رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا زلزال لودينغ
5 سبتمبر 2022 22:42

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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المصدر: وام
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