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الإمارات

كيف تستخرج جواز السفر الإماراتي الجديد؟

كيف تستخرج جواز السفر الإماراتي الجديد؟
5 سبتمبر 2022 20:01

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، إنه يمكن التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة أو عبر البعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز سفر جديد بالنسبة للمواطنين المسافرين في الخارج وانتهت مدة صلاحية جوازاتهم أثناء سفرهم.

وأكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا تترتب عليه أي تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بذات الرسوم المعتمدة.

وأضاف "يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء فيما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانيات وخصائص الطباعة". 

وتتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، مما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان. 

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهوية
الإمارات
الجواز الإماراتي
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