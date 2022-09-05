7 مراكز تطبع جواز السفر الإماراتي الجديد

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، بإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد تنتقل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تقديم خدمة جواز السفر الإماراتي من المركزية إلى اللامركزية، عبر طباعة جواز السفر الجديد في 7 مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، مما يعني خدمة أسرع وجهد أقل. وأكد أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أي تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بذات الرسوم المعتمدة. وأضاف أن جواز السفر الإماراتي الجديد، الذي بدأ إطلاقه أول سبتمبر الحالي، يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.