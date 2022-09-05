«الهوية» تطلق الجيل الثالث من الخدمات المطورة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم، عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة. ويشمل الجيل الثالث من الخدمات المطورة، تدشين جواز السفر الإماراتي الجديد، ومنظومة التأشيرات المحدثة، بما يعزز المكانة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم، ويوفر أحدث المعايير الأمنية والتكنولوجية، ويلبي احتياجات المتعاملين ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتم إطلاق الجيل الجديد من الخدمات المطورة، خلال حفل نظمته الهيئة بفندق قصر الإمارات، بحضور معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، ومديري العموم والمديرين التنفيذين ورؤساء القطاعات والمسؤولين بالهيئة، وعدد من الشركاء.
وتم خلال الحفل الاحتفاء بتخريج أول دفعة من بكالوريوس الإقامة والجنسية بأكاديمية الهوية والجنسية، كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجية للهيئة وكبار الموظفين المتقاعدين. وخلال الكلمة الافتتاحية للحفل، أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، أن تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين على اختلاف فئاتهم، يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للهيئة، وهو الشغل الشاغل لفرق العمل لديها، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بجهود وإصرار منتسبيها من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تطوير الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة، وابتكار خدمات جديدة، أسهمت في تعزيز رفاهية وسعادة المتعاملين. وأضاف معاليه قائلاً: نعلم حجم الطموحات، وكذلك التحديات، وما زال أمام الهيئة الكثير لتحقيقه، فقطار التطوير لن يتوقف، ما دام القلب ينبض، وسيظل رضا وسعادة المتعاملين معنا، هدفاً سامياً لنا نسعى لتحقيقه دائماً.
وقال معالي علي محمد الشامسي، إن إطلاق الجيل الثالث من الخدمات المطورة يؤكد من جديد، التزام الهيئة الكامل بتوجيهات القيادة الحكيمة بالتحول نحو الخدمات الذكية بالكامل، وحرصها الدائم على تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرشيدة، والانطلاق نحو آفاق جديدة في تطوير الخدمات وابتكار خدمات استباقية، تلبي احتياجات المتعاملين.
وأشار معاليه إلى أن الجيل الثالث من منظومة الخدمات المطورة، يتسم بالشمولية، وعدم الاقتصار على فئة دون غيرها من الفئات المستفيدة، حيث يستهدف هذا الجيل المواطن والمقيم والزائر للهيئة، من خلال منظومة شاملة ومتنوعة من الخدمات والأنظمة والمشاريع والمبادرات الوطنية العملية والعملية.
وأضاف معاليه: "الجيل الجديد من الخدمات المطورة يمثل ثمرة جهود مخلصة، بذلها أبناء الهيئة بالتعاون مع شركائهم على مدى شهور مضت، من أجل تعزيز المكانة الحضارية لدولة الإمارات، ودعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره، وضمان حصول المواطن والمقيم على خدمات متميزة". وتابع: "إصدار الجيل الجديد من الخدمات المطورة خطوة مهمة في طريق الخمسين، وتعزيز مكانة الإمارات في المطارات والمواقع السياحية العالمية، وتملك الهيئة رؤية مستقبلية طموحة للانطلاق بالخدمات نحو آفاق جديدة خلال العقود المقبلة، سواءً على مستوى الخدمات المقدمة أو نوعيتها أو قنوات تقديمها أو توسيع قاعدة المستفيدين منها، بالاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة، إضافة إلى قراءة التوجهات المستقبلية للحكومات العالمية".
وأشاد معاليه بجهود المخلصين من أبناء الهيئة وقيادتها الذي تفانوا في العمل عبر عقود مضت، وتركوا بصمات واضحة تدل على تميزهم وإبداعهم وإخلاصهم في خدمة الوطن.. كما أشاد بجهود فرق العمل بالهيئة ومساهمة شركاء الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة، مؤكداً أن روح الفريق والعمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية هي سبيل النجاح في الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وفي إطار أهداف الهيئة الاستراتيجية بشأن بناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الموظفين والشركاء العلمية والمهنية، قام معالي رئيس الهيئة، خلال الحفل، بتكريم منتسبي الهيئة وشركائها خريجي الدفعة الأولى من أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية ضمن برنامج البكالوريوس في قانون الجنسية والإقامة والمنافذ الأول من نوعه على مستوى العالم، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لموظفي الهيئة وشركائها وتأهيلهم للتعامل مع التحديات الجديدة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وقام معاليه كذلك، بتكريم اللواء المتقاعد مبارك بن سنان المطيري تقديراً لجهوده الوطنية المخلصة وأدائه ومساهمته الفاعلة في تطوير منظومة العمل بالهيئة وخدمة الوطن والمجتمع لأكثر من 30 عاماً.. كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة تقديراً لمساهمتهم في تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المتعاملين ويناسب تطلعاتهم.