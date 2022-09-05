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إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الإماراتي
جيل جديد من جواز السفر الإماراتي
5 سبتمبر 2022 18:11
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الإماراتي ومنظومة الخدمات المطورة.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أنه تمت طباعة الجواز بمواصفات دقيقة وباستخدام مادة "البولي - كربونات" بدلاً من الورق، للحد من محاولات التزييف أو التزوير..
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
جواز السفر الإماراتي
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