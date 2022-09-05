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مؤسسات إماراتية خيرية تدعو للانضمام إلى مبادرة "نحن معكم" لدعم متضرري فيضانات باكستان

آثار الفيضانات في باكستان (أرشيفية)
5 سبتمبر 2022 15:42

دعت كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة دبي العطاء وجمعية الشارقة الخيرية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى مبادرة "نحن معكم" والمساعدة في تجميع حزم الإغاثة للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين والنازحين في باكستان، وستنظم الفعالية يوم السبت 10 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض /أدنك/ في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، القاعة الجنوبية في مدينة إكسبو دبي، ومركز "إكسبو الشارقة".

وتحث مبادرة "نحن معكم" التي تنظمها المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات جميع أطياف المجتمع في الدولة للتضامن مع الأسر الباكستانية المتضررة ودعم هذه المبادرة التطوعية في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما أتاحت المؤسسات الخيرية الفرصة للراغبين في التطوع والمشاركة في المبادرة من خلال التسجيل عبر موقع volunteers.ae. 

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المصدر: وام
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فيضانات
باكستان
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