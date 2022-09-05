الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد

حاكم الشارقة يعتمد 1500 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس ضمن جامعتي "الشارقة" و"الأميركية"
5 سبتمبر 2022 13:18

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /47/ بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر.

ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر، يوم الإثنين 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م كلٌ في مقره.

 

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر ببناء مجمع سكني لجامعة خورفكان
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية
المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
إمارة الشارقة
المجالس البلدية بالشارقة
آخر الأخبار
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
عربي ودولي
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
اليوم 15:51
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
الرياضي
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
اليوم 15:30
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
الرياضي
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
اليوم 15:30
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
الرياضي
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©