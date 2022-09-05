حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد
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5 سبتمبر 2022 13:18
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /47/ بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر.
ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر، يوم الإثنين 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م كلٌ في مقره.