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30 مواطناً في دورة تطوير مهارات الموهوبين

30 مواطناً في دورة تطوير مهارات الموهوبين
5 سبتمبر 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

 اجتازت مجموعة من 30 شاباً إماراتياً من خريجي الجامعات، عملية اختيار صارمة للالتحاق بدورة تدريبية تؤهّلهم لتحقيق النجاح المهني مستقبلاً في عالم الحوسبة السحابية المتنامي، وذلك في سياق مبادرة تعاونية بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي» ومقرها مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، حيث تقام الدورة التدريبية.
وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تهدف، إلى إكساب أصحاب المواهب الاستثنائية من الشباب المواطنين، المهارات الجديدة التي يزداد الطلب عليها مع تطوّر أعمال المؤسسات وتنامي جهودها في مجال التحوّل الرقمي، وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة على الوجه المأمول.
وتمثل الدورة المكثفة التي تضمّ الشباب الإماراتيين الخريجين وتستغرق شهرين، النسخة السادسة عشرة من برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب التي تُعقد في الإمارات.
من جانبه، أشار زكريا حلتوت المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» بالإمارات، خلال ترحيبه بالطلبة، إلى أن دولة الإمارات تُعدّ نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطوير الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل وتشجيع أصحاب المواهب الشابة على العمل في مجالات التقنية.

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تعزيز القدرات الوطنية
أكّد عمار المالك، نائب الرئيس التنفيذي - التأجير التجاري لدى مجموعة «تيكوم»، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، على أهمية دعم وتعزيز القدرات الوطنية الشابة وتمكينها من أخذ زمام المبادرة والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل وترسيخ الإنجازات الاقتصادية لإمارة دبي. هذا، وقد تخرّج في برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب نحو 3730 طالباً ممن تلقّوا التدريب في 39 دولة، بينهم أكثر من 230 من دولة الإمارات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في عام 2012.

دبي
دائرة الموارد البشرية
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