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«تطوير الإمارات لمتلازمة داون» يستأنف خدماته

طلاب خلال الفصل (من المصدر)
5 سبتمبر 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها بدبي طلبة مركز التطوير للعام الأكاديمي 2022/2023، وعبرت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس الإدارة، عن سعادتها البالغة بعودة ذوي متلازمة داون للمركز للاستفادة من كافة الخدمات التخصصية المقدمة لهم على يد اختصاصيين أكفاء في أجواء مهيأة ضمن بيئة تعليمية تأهيلية وفق أعلى المعايير. وأكدت جعرور حرص الجمعية على تطوير الخدمات كماً ونوعاً، وقالت: في كل عام نضيف خدمات جديدة ونستقبل عدداً أكبر، وما كان لنا أن نفعل ذلك دون الدعم الذي يقدمه شركاء الجمعية الاستراتيجيون. ومنذ افتتاح المركز عام 2009 وحتى تاريخه قدم المركز خدمات مباشرة بلغ عدد المستفيدين منها (580) عضواً من ذوي متلازمة داون تتمثل في خدمات الفصول التعليمية التأهيلية بدأت بفصل واحد عام 2016 ليصل عدد الفصول إلى (5) فصول باللغتين العربية والإنجليزية، وفصل للتهيئة المهنية، حيث بلغ عدد الطلبة الإجمالي المسجلين في الفصول لهذا العام (30)، أما الخدمات العلاجية المساندة (العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي وعلاج اضطرابات اللغة والكلام)، فقد بلغ عدد الجلسات الفردية المقدمة فيها منذ عام 2009 وحتى تاريخه 43400 جلسة فردية، بالإضافة إلى جلسات الإرشاد الأسري والتربية الخاصة وتعديل السلوك.

جمعية الإمارات لمتلازمة داون
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