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الطقس اليوم صحو

الطقس اليوم صحو
5 سبتمبر 2022 01:46

أبوظبي (وام) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. 
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كلم/س تصل إلى 35 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 18:57 والجزر الأول عند الساعة 10:58 والجزر الثاني عند الساعة 04:00. 
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 06:50 والجزر الأول عند الساعة 10:40 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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