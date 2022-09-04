40  مشاركاً في «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين»

آمنة الكتبي (دبي)

يشارك 40 موظفاً من وزارة تنمية المجتمع وشركائها في برنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين»، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الإنسانيات والعلوم في جامعة عجمان، حيث تمتد فترة البرنامج التدريبي على مدى ستة أشهر، بمعدل ورشة في الأسبوع، حيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة للبرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين».

وبدورها، قالت الدكتورة رشا عبدالرحمن، رئيس قسم علم النفس بكلية الإنسانيات والعلوم في جامعة عجمان: إن البرنامج يسعى لتقديم مجموعة من ورش العمل من قبل أساتذة مختصين في المجال، بهدف إكساب المشاركين المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية النفسية لكبار المواطنين، ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية النفسية، وبالتالي تعزيز جودة حياة كبار المواطنين.

وأضافت أن البرنامج يهدف كذلك إلى تأهيل العاملين في مراكز رعاية كبار المواطنين، ممن لديهم الرغبة في العمل في مجال الإرشاد النفسي لكبار المواطنين، عن طريق تزويدهم بالأسس العلمية والمهارات العملية والجوانب التخصصية، التي تمكنهم من تحقيق التأهيل والمعرفة والنجاح اللازم، بما يمنحهم القدرة على التعامل مع كبار المواطنين في هذا الجانب.

وقالت الدكتورة رشا عبدالرحمن: تعد هذه المبادرة من جامعة عجمان تطبيقاً عملياً لرؤية الجامعة ورسالتها في إطار الأهداف التي وضعتها لخدمة المجتمع المحلي، وبناء جسور التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع.

تعزيز جودة الحياة

يأتي برنامج الإسعافات النفسية لكبار المواطنين ضمن سياق حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وتوافقاً مع محاور السياسة الأساسية، لا سيما في محور الرعاية الصحية، ومحور التواصل المجتمعي والحياة النشطة، ومحور جودة الحياة المستقبلية.

وينضم برنامج التدريبي المعتمد «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين» إلى مبادرات أخرى تنفذها وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع عدد من الشركاء والمؤسسات والجهات المعنية، مثل توزيع أجهزة مساعدة لرفع جودة حياة كبار المواطنين، وتوفير الاحتياجات المنزلية الأساسية من أجهزة كهربائية ومستلزمات أخرى، علاوة على صيانة عدد من المنازل لكبار المواطنين.