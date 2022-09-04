«الشارقة صديقة للطفل» يرسخ مكانة «الصحة واللعب»

الشارقة (وام)

اختتم مكتب الشارقة صديقة للطفل حملته السنوية، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس والتي نظمها بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر وسائل التواصل وفي مركز الطفل بمنطقة بالقرائن، حيث استفاد الأطفال وأولياء الأمور من نصائح عدد من الخبراء والمتخصصين الذين ركزوا على ضرورة رعاية صحة الأطفال ومنحهم الفرص الكافية لممارسة اللعب والرياضة. ولفتت الجلسات أنظار أولياء الأمور إلى الدراسات العالمية التي تؤكد أهمية النشاط البدني وحاجة الأطفال واليافعين، إلى ما لا يقل عن 60 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً.

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن أهمية الحملة التي أطلقها مكتب الشارقة صديقة للطفل بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم النصائح حول الاهتمام بصحة الأطفال، تزامناً مع عودة الطلاب إلى المدارس تكمن في الارتقاء بالممارسات الصحية في المجتمع.