وصول طائرتي إغاثة إماراتيتين إلى باكستان

إسلام آباد (الاتحاد)

وصلت، أمس، إلى مدينة لاهور والعاصمة إسلام آباد في باكستان طائرتي الإغاثة الـ 14 والـ 15 على التوالي، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي، لدعم المتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية.

وكتبت سفارة الدولة لدى إسلام آباد، في تغريدة بحسابها الرسمي على «تويتر»، إن «جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية مستمر، ووصلت إلى مدينة لاهور في إقليم البنجاب الطائرة الإغاثية الـ ١٤ المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لإيواء المتضررين».

كما أكدت السفارة في تغريدة أخرى وصول الطائرة الـ 15 إلى إسلام آباد.

إلى ذلك، وزعت سفارة الدولة في إسلام آباد، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، سلالاً غذائية متكاملة بمدينة مظفر آباد في إقليم كشمير، في إطار حملة «المليار وجبة»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وقالت السفارة في تغريدة بحسابها على «تويتر»: ضمن إطار حملة «المليار وجبة» والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين، سفارة الدولة في إسلام آباد وبالتعاون مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقوم بتوزيع السلال الغذائية المتكاملة بمدينة مظفر آباد في إقليم كشمير.