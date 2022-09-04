رئيس مجلس علماء باكستان لـ«الاتحاد»: الإمارات حولت مفاهيم العمل الخيري إلى قيم إنسانية

إسلام آباد (الاتحاد)

أشاد الشيخ طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل الخيري محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً أن الإمارات «دولة رائدة» في العمل الخيري والإنساني. وتابع أشرفي: «لقد ارتبطت الإمارات منذ الإعلان عن قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971، بمبادراتها الخيرية المعنية بتقديم يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية للحد من معدلات الفقر في الدول النامية والفقيرة، عبر أذرعها الخيرية المنتشرة في العديد من بقاع العالم، الأمر الذي جعل العالم ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير والمحبة».

ونوه رئيس مجلس علماء باكستان بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم المساعدات الخيرية غير المشروطة، لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات الفقيرة، ودعم أسر وأطفال الفقراء والمحتاجين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مؤكداً أن الإمارات حولت مفاهيم العمل الخيري إلى قيم إنسانية لها مردود إيجابي على أرض الواقع، وهو المنهج العام الذي تتبعه الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإماراتية.

وتطرق الشيخ أشرفي إلى أهمية المساعدات الخيرية والإغاثية الأخيرة التي قدمتها دولة الإمارات إلى جمهورية باكستان بعدما شهدت عدة أقاليم فيها خلال الأيام القليلة الماضية سيولاً وفيضانات أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية «محل تقدير» من جانب الشعب الباكستاني، وهو أمر ليس بالغريب على الإمارات وقياداتها وشعبها، فقد اعتادت الشعوب الإسلامية على السلوك الإماراتي الخيري والإنساني، ولا سيما في أوقات الشدة والمحن.