«الإمارات للدراسات» يبتعث 11 باحثاً

أبوظبي (الاتحاد)



ضمن تدشين المرحلة الثانية (المتوسطة) من برنامج «الباحث الاستراتيجي»، أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابتعاث 11 باحثاً للحصول على درجة الماجستير من كبرى الجامعات العالمية والمحلية في مجالات تخصُّصاتهم، والاستمرار في تأهيل بقية الباحثين إلى حين ابتعاثهم للدراسات العليا، وذلك من خلال باقة منتقاة من الدورات والبرامج البحثية المتقدمة في إطار إعداد المركز كوادر إماراتية رفيعة المستوى قادرة على التحليل العلمي للأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات والكفاءات المواطنة العاملة في المركز، ورفد المجتمع بنخبة من المحلِّلين الاستراتيجيين المواطنين في القطاعات والتخصصات البحثية المختلفة.

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن ما نحظى به من دعم وتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فيما يتعلّق بالاستثمار الأمثل في الموارد البشرية المواطنة، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها البحثية، قد كان الدافع والمحفِّز الرئيسي إلى رسم الخطط الواضحة لإعداد كوكبة متميِّزة من الباحثين، ورسم مسار تأهيلي واضح المعالم والغايات. وأضاف النعيمي، أن المرحلة الثانية (المتوسطة) من برنامج «الباحث الاستراتيجي» تمثل نقلة نوعية في هذا البرنامج، إذ إن ابتعاث عدد من كوادرنا الشابة لمواصلة دراساتهم العليا يعني صقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والبحثية بصورة أفضل، ليكونوا نواة لجيلٍ جديدٍ من الباحثين والمتخصصين في العديد من مجالات العلوم والمعرفة، قادرٍ على أداء أدوار محورية في بناء الوعي الفكري لدى المجتمع وأفراده.

وتأكيداً لأهمية هذه الخطوة، قال الأستاذ عادل صنقور، مدير قطاع الدراسات الاستراتيجية، إن وجود كوكبة من الباحثين من حَمَلة الشهادات العليا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية هدف منشود للوصول بهذه النخبة إلى مصافِّ الخبراء في مختلف التخصصات بما يخدم أهداف المركز.

وأشار عبيد الزعابي، الباحث في قطاع الدراسات، إلى أن «استكمالي الدراسات العليا يأتي بصفته خطوة مهمَّة لفهم أعمق للتخصص، والانتقال لاحقاً إلى المنظور الاستراتيجي في فهم القضايا التي تهم دولة الإمارات».

وأضاف كلٌّ من الباحثَين المساعدَين زايد الكيومي، وعبدالرحمن الحمادي، أن استكمال الدراسات العليا في التخصص نفسه سيسهم في تعزيز معارفه ومهاراته التحليلية، تمهيداً للانتقال إلى الدراسات الاستراتيجية الشمولية عبر توظيف مخرجاتها لتقديم منتجات بحثية، واستشراف المستقبل بطريقة منهجية يدعمها الفهم العميق لدوائر التخصص.

فرصة

وأكدت كلٌّ من الباحثات المساعدات مريم الظهوري، وفاطمة الزيودي، وخلود العامري، أن فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير تُعَدُّ أحد الأهداف لتعزيز مسيرتهن البحثية، والوصول بطموحهن إلى مصافِّ الخبراء في تخصصاتهن، وتعزيز حضور المرأة في الناتج الفكري الإماراتي.

ويأتي تنظيم المركز برنامج «الباحث الاستراتيجي» في سياق خططه الهادفة إلى تطوير الكفاءات المواطنة وتأهيلها، وذلك في ظل عملية تطوير كبيرة يشهدها المركز، بغية تعزيز دوره بصفته مركز تفكير رائداً يسعى إلى مراكمة المزيد من التميُّز المعرفي في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فضلاً عن تعزيز دوره بصفته مؤسسة بحثية تُعَدُّ من أهم مراكز استشراف المستقبل، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار، ورسم السياسات والتوجُّهات المستقبلية، وترسيخ مفهوم المجتمع القائم على المعرفة والبحث والتطوير.

المرحلة الثانية من برنامج «الباحث الاستراتيجي» تأتي مكمِّلة للمرحلة الأولى، التي تتألَّف من برامج دراسية متخصصة تمتدُّ شهوراً عدَّة، وتُعقَد داخل مقر المركز، ويتم من خلالها تأهيل الكوادر المواطنة للالتحاق بالمرحلة الثانية، وقد صُمِّمت المرحلة الأولى وفق خطة متكاملة للنهوض بمعارف هذه الكوادر وإمكانياتها، وخاصةً في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي، إذ اختيرت مساقاتها لتساعد المنتسبين على فهم الأبعاد المختلفة للبحث العلمي والدراسات البحثية، واكتساب مهارات التحليل، والخروج باستنتاجات منطقية تستشرف المستقبل، وتُقدَّم لاحقاً في منتجات بحثية متميزة.