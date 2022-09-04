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باقات لسداد المخالفات المرورية المتراكمة في رأس الخيمة

باقات لسداد المخالفات المرورية المتراكمة في رأس الخيمة
5 سبتمبر 2022 01:46

رأس الخيمة (الاتحاد)
 
أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حرص القيادة العامة على النهوض بمستوى خدماتها، وتحسين جودة حياة المتعاملين وإسعادهم بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات، وتصحيح أوضاع المركبات المخالفة وتعزيز احترام مستخدمي الطرق للأنظمة والقوانين.
 جاء ذلك تعقيباً على توجيه قائد عام شرطة رأس الخيمة بإطلاق مبادرة مرورية خاصة بالمخالفات المرورية المتراكمة التي مضى على ارتكابها عامان فما أكثر وفق ضوابط معينة وضعتها القيادة، يتم من خلالها تقديم باقات مميزة خاصة للمتقدمين لطلب سداد هذه المخالفات. وأضاف: إن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرات المماثلة التي اعتادت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إطلاقها من وقت لآخر بهدف إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة.
 من جانبه، دعا العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أصحاب وملاك وسائقي المركبات، ممن لديهم مخالفات مرورية متراكمة إلى مراجعة مبنى مركز خدمات المرور والترخيص للبدء بإجراءات الاستفادة من هذه المبادرة.
 وأكد أن إطلاق مثل هذه النوعية من المبادرات يسهم في تعديل وتصحيح أوضاع المركبات المخالفة، وبالتالي تعزيز السلامة المرورية في الطرقات ومساعدة السائقين وأصحاب السيارات على الالتزام بتجديد تراخيص مركباتهم في الأوقات المحددة.

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