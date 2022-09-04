الشرطة تكرم مقيماً لأمانته

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد سعيد سالم المدحاني، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، محمد ازاد محمد رزاق، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً قدره 45 ألف درهم، عثر عليه في منطقة اختصاص المركز، وذلك بحضور المقدم ناصر عبدالعزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وليلى شاه مراد رئيس قسم إسعاد المتعاملين، والملازم حميد محمد النعيمي من قسم الشؤون الإدارية. وأشاد العقيد سعيد المدحاني بأمانة محمد ازاد، التي تجسد القيم النبيلة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العقيد سعيد المدحاني شهادة شكر وتقدير لمحمد ازاد، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.