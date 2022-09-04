شرطة دبي تحقق أمنية طلبة المدارس في منطقة حتا

دبي (الاتحاد)

ضمن مبادرة «أمن المدارس» التابعة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، وبمناسبة العام الدراسي الجديد، حقق مركز شرطة حتا أمنية مجموعة من طلبة المدارس في منطقة الاختصاص، من خلال اصطحابهم بجولات في السيارات الفارهة، والتقاط الصور التذكارية، وتقديم الهدايا العينية لهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور بمشاركة الدمى الشرطية «الشرطي منصور»، وذلك بالتعاون مع إدارة رقابة جوازات المنافذ البرية في حتا التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة تنمية المجتمع فرع حتا.

وأكد العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن المركز يحرص بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على توعية كافة أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم العمرية، بالبرامج والخدمات الشرطية المرورية والمجتمعية والجنائية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع.