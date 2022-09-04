«أمان» لطلبة «السوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي الوعي بأهداف ومهام خدمة أمان في محاضرة تعريفية في جامعة السوربون -أبوظبي، ضمن جهودها المستمرة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وأوضح الرائد فواز عبدالحق البلوشي مدير مركز المعلومات والرصد في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، خلال لقائه بالطلاب وبحضور كادر الجامعة، بأن «خدمة أمان» هي إحدى أهم مبادرات شرطة أبوظبي لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتستقبل المعلومات من الجمهور بمختلف أنواعها (أمنية - مجتمعية - مرورية - أخرى)، بما يسهم في الحد من الجرائم واكتشافها قبل حدوثها، مع ضمان الحفاظ على سرية الشخص مقدم المعلومة.