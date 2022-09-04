استمرار رحلات جسر الإمارات الجوي لإغاثة باكستان

جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية مستمر واليوم وصلت إلى مدينة لاهور في اقليم البنجاب الطائرة الإغاثية الـ 14 المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية و الطبية و الخيم لإيواء المتضررين#المساعدات_الاماراتية pic.twitter.com/sLwhWOYgOq