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الإمارات

استمرار رحلات جسر الإمارات الجوي لإغاثة باكستان

استمرار رحلات جسر الإمارات الجوي لإغاثة باكستان
4 سبتمبر 2022 19:49

أكدت سفارة الإمارات في باكستان وصول الطائرة الإغاثية الـ14 من الجسر الجوي الإماراتي إلى مدينة لاهور في إقليم البنجاب، محملةً بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لإيواء المتضررين.

وقالت السفارة عبر «تويتر»: «جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية مستمر واليوم وصلت إلى مدينة لاهور في إقليم البنجاب الطائرة الإغاثية الـ14 المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لإيواء المتضررين».

وأضافت السفارة في تغريدة أخرى، «وصلت إلى مدينة إسلام آباد الطائرة الإغاثية الـ 15 المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لإيواء المتضررين».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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