استمرار رحلات جسر الإمارات الجوي لإغاثة باكستان

جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية مستمر واليوم وصلت إلى مدينة لاهور في اقليم البنجاب الطائرة الإغاثية الـ 14 المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية و الطبية و الخيم لإيواء المتضررين#المساعدات_الاماراتية pic.twitter.com/sLwhWOYgOq— UAE Embassy PK (@uaeembassyisb) September 4, 2022
جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية مستمر واليوم وصلت إلى مدينة إسلام آباد الطائرة الإغاثية الـ 15 المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية و الطبية و الخيم لإيواء المتضررين#المساعدات_الاماراتية pic.twitter.com/6l6SvOenLM— UAE Embassy PK (@uaeembassyisb) September 4, 2022