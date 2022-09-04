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سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي
سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي
4 سبتمبر 2022 18:49
كشف قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك "Paramotor" في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي اليوم.
وأسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب افريقي.
وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث.
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