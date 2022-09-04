7 مواعيد لاختبارات رخصة المعلم في العام الدراسي الجديد
7 مواعيد لاختبارات رخصة المعلم في العام الدراسي الجديد
4 سبتمبر 2022 15:36
دينا جوني (دبي) حددت وزارة التربية والتعليم سبعة مواعيد لإجراء اختبارات رخصة المعلم بدءاً من الربع الأخير للعام الجاري لغاية منتصف العام المقبل، ودعت الوزارة في تعميم إلى الميدان التعليمي إلى ضرورة الإسراع في التسجيل في الاختبارات المهنية والتخصصية التي سيتم عقدها، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة لذلك، تلافياً للوقوع في أي مخالفات أو مساءلات قانونية، نظراً لإلزامية الرخصة للتمكن من ممارسة المهنة.
وفي الجدول الزمني للاختبارات، يؤدي المعلمون في جميع المراحل التعليمية أول اختبار خلال العام الدراسي الجديد في 16 أكتوبر المقبل، والذي ينتهي التسجيل فيه في 16 سبتمبر الجاري. وسيكون الاختبار مهنياً يستهدف معلمي الحلقة الثانية والثالثة والطفولة المبكرة، بالإضافة إلى معملي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الرياضية والأحياء والكيمياء والفيزياء.
كما تعقد الوزارة الاختبار الثاني في العام الدراسي الجاري في 18 ديسمبر وينتهي التسجيل فيه في 18 نوفمبر، ويستهدف معلمي اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم.
وتنظم الوزارة خمسة اختبارات في العام المقبل، تبدأ في 22 يناير 2023، وينتهي التسجيل في 22 ديسمبر. ويستهدف هذا الاختبار القيادات المدرسية ومعلمي بأخصائيي التربية الخاصة، بالإضافة إلى معلمي جميع الحلقات في العلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، واللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك اختبارات مهنية في الطفولة المبكرة. ويعقد في 15 فبراير اختبار لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة لمعلمي اللغتين العربية والانجليزية، والرياضيات والعلوم، وينتهي التسجيل في 15 يناير.
وفي 12 مارس يعقد الاختبار الخامس للعام الدراسي الجاري، ويستهدف القيادات المدرسية والقيادات المتوسطة، ومعلمي الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والعلوم الصحية. والاختبار السادس تنظمه الوزارة في 26 أبريل، ويستهدف أمناء المختبرات بالإضافة إلى معلمي العلوم والتكنولوجيا، والتربية البدنية، والطفولة المبكرة. ويعقد الاختبار الأخير في 25 يونيو، ويستهدف معلمي جميع الحلقات وأخصائيي التربية الخاصة.
وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأخصائيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة بأخصائيي أصحاب الهمم. وحددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.