جامعة دبي تقدم 16 نوعاً من المنح الدراسية والتخفيضات للطلبة
جامعة دبي تقدم 16 نوعاً من المنح الدراسية والتخفيضات للطلبة
4 سبتمبر 2022 15:22
بلغ عدد أنواع المنح الدراسية والتخفيضات التي تقدمها جامعة دبي للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين في العام الأكاديمي الجديد 2022/2023 أكثر من 16 نوعاً من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمراحل البكالوريوس والماجستير.
تأتي هذه المنح والتخفيضات في إطار دور الجامعة في تيسير العلم والمعرفة للأجيال الجديدة وبهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور. وأعلنت الجامعة عن إستمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج والتخصصات المختلفة. وأوضحت إدارة الجامعة أن المنح التي تقدمها والتي تصل إلى أكثر من 16 نوعا من المنح التعليمية والتخفيضات من أبرزها 3 منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تخليدا لاسمه وعرفانا لجميله على أبناء الوطن وعلى الجامعة، والمنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين لدراسة هندسة الاتصالات وكذلك المنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى وبرنامج الماجستير في علوم البيانات، وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية للدراسة في مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة.
وهناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها منحة وزارة التربية والتعليم ومنحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95 في المائة فأكثر و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة و20% لذوي الاحتياجات الخاصة وجددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع الجامعة، مقدمة لحاملي البطاقة خصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، وشمل التجديد رفع نسبة الخصم من 30 إلى 35 % على برامج البكالوريوس، ومن 15 إلى 20 % على برامج الماجستير المعتمدة في الجامعة، ومن 15%-30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ، إضافة إلى الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية وأقربائهم من الدرجة الأولى، عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية أحد فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.
وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أهمية هذه المنح وتنوعها وأن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتوافق مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، والذي سيتسم بالتنافسية الشديدة، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال.
ولفت إلى أن الجامعة وقعت عدة اتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية لتسهيل وصول المنح الى المواطنين الذين يرغبون في العمل في هذه المؤسسات والهيئات عند تخرجهم وأن الاتفاقيات تتضمن أيضا التعاون في مجال البحوث العلمية إضافة لأنها تساعد الطلبة على التدريب خلال الدراسة.