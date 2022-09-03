نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة سالم سعيد الضبع الدرمكي

العين (وام)

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء في وفاة المغفور له سالم سعيد الضبع الدرمكي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس المسعودي بالعين، عن خالص عزائه ومواساته لذوي الفقيد، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

نهيان بن مبارك ومحمد بن نهيان لدى تقديم واجب العزاء (وام)

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المرحوم سالم سعيد الضبع الدرمكي، وذلك بمجلس المسعودي في مدينة العين. وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.