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الإمارات

سفارة الإمارات في نيقوسيا تنظم لقاءً افتراضياً حول تمكين المرأة

سفارة الإمارات في نيقوسيا تنظم لقاءً افتراضياً حول تمكين المرأة
4 سبتمبر 2022 01:59

نيقوسيا (وام)

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نظمت سفارة دولة الإمارات في نيقوسيا لقاء افتراضياً، بمشاركة وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، سلط الضوء على جهود دولة الإمارات وقبرص في مجال تمكين المرأة. 
وتحدث سلطان أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص خلال اللقاء عن جهود دولة الإمارات في توفير بيئة فعالة تدعم تمكين المرأة لقيادة العديد من المواقع المتقدمة والقيادية في المجالات كافة. وعرض التشريعات والتعديلات التي أقرتها دولة الإمارات في نحو 20 مجالا شملت العمل والأجور، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والزواج، والهيئة القضائية، والمعاملات المصرفية، وريادة الأعمال والملكية، ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة ورفع مكانة دولة الإمارات عالمياً. 
وسلطت الدكتورة حياة الحوسني رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطن بالسفارة التي أدارت الجلسة، الضوء على الدعم الذي تتمتع به المرأة الإماراتية منذ تأسيس دولة الإمارات بفضل حكمة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ما أدى إلى تبوؤ الدولة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة.. الأعمال والقانون» لعام 2021، إلى جانب تحقيق الدولة المركز الأول في العديد من المؤشرات العالمية. من جانبها، استعرضت معالي ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، استراتيجية بلادها لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال زيادة مشاركة المرأة في جميع القطاعات، وتحدثت عن كيفية تحفيزها وتشجيعها لتقلد المناصب القيادية ودعمها لتكون مستقلة مادياً.

الإمارات
نيقوسيا
تمكين المرأة
قبرص
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