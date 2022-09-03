«موارد أبوظبي» تتعاون مع «الإمارات للألمنيوم» لتعزيز التوطين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اتفاقية مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي لتعزيز توظيف المزيد من الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تدريب 23 طالباً في المرحلة الثانوية مسجلين في قاعدة بيانات إدارة الموارد البشرية، حيث يسعى هؤلاء الطلاب لاكتساب المهارات الفنية اللازمة للعمل في الشركة من خلال برامج التدريب الوطني الممتدة التي تقدمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وبعد الانتهاء من برنامج التدريب المكثف الذي يمتد لعام واحد، سيُوّظف المتدربون المؤهلون في وظائف تشغيلية دائمة في المنشآت الصناعية التابعة للشركة.

وستواصل إدارة الموارد البشرية تقديم مرشحين إضافيين، مع تأهيل المواطنين الإماراتيين من القائمة المختصرة للمشاركة في برنامج الإرشاد المهني، وذلك بعد الالتحاق باختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي سيتم خلالها تعريفهم ببرامج التدريب الوطني الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وظّفت أكثر من 100 مواطن إماراتي في العام الماضي، شارك 73 منهم في برامج تدريبية منفصلة، تضمنت برنامج التدريب الوطني في المصهر، الذي تقدمه الشركة برعاية هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي.

وصرحت أمل ناصر الجابري، المدير العام لهيئة الموارد البشرية: «يأتي توقيع الاتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي بالكفاءات الوطنية الماهرة لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أعلى معدلات التوطين، حيث تلتزم بتوفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين الموهوبين».