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6000 حقيبة مدرسية من «خيرية الشارقة» في معرض «العودة للمدارس»

6000 حقيبة مدرسية من «خيرية الشارقة» في معرض «العودة للمدارس»
4 سبتمبر 2022 01:58

الشارقة (وام) 

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نظمت جمعية الشارقة الخيرية معرض «العودة للمدارس» تم خلاله توزيع 6000 حقيبة مدرسية على مستحقيها إلى جانب أجهزة الحاسوب، بحضور محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية. 
وقال عبدالله سلطان بن خادم: نبارك لأبنائنا الطلاب بدء العام الدراسي الجديد، ونتطلع إلى مستقبل ملئ بالنجاح لهم، مشيراً إلى أن معرض «العودة للمدارس» هو معرض موسمي، وجزء من المساعدات التعليمية التي تقدمها الجمعية لدعم مسيرة طلبة العلم أبناء الأسر المتعففة. ونوه بأن الجمعية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من توفير 41 ألف حقيبة مدرسية، فيما بلغت قيمة المساعدات النقدية للمتعثرين عن سداد الرسوم الدراسية خلال العام الماضي نحو 16.8 مليون درهم.

جمعية الشارقة الخيرية
العودة للمدارس
محمد راشد
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