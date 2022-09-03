«سهيل» ينعش حدائق وشواطئ خورفكان

فهد بوهندي (خورفكان)

بدأت الحدائق والشواطئ في الساحل الشرقي بالانتعاش وعودة الزوار إليها بعد اعتدال الطقس والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والتي تعتبر مؤشرات لانجلاء فصل الصيف الحار وبداية أيام الطقس المعتدل، وذلك بعد الإعلان عن ظهور نجم سهيل في الإمارات.

وكان إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أكد مؤخراً، أن «نجم سهيل عرفه العرب منذ قديم الزمان، وكان له حضور في أشعارهم وأمثلتهم، كما اعتبروه جزءاً من وعيهم المناخي والفلكي، لحساب موعد انكسار شدة الحر وتغير المناخ نحو الاعتدال، ومع ظهور نجم سهيل يبدأ منخفض الهند الموسمي بالضعف والتراجع جنوباً، وتهب معه رياح «الكوس»، وهي رياح جنوبية شرقية عالية الرطوبة، تعمل على تكوين سحب منخفضة على امتداد السفوح الشرقية لجبال الحجر في عُمان والإمارات».

التقت «الاتحاد» عدداً من الزوار لحدائق وشاطئ خورفكان، وقال سيف النقبي: «بدأت درجات الحرارة بالانخفاض، وبدا اعتدال الطقس واضحاً جدا، لذا بدأت أخرج للشواطئ، وأنا اليوم على شاطئ خورفكان مع أسرتي وقد انخفضت الرطوبة لأقل مستوياتها، ونستطيع ممارسة هواياتنا البحرية براحة تامة».

وقالت روضة الهاجري: «بعد الانقطاع في فترة الصيف عن الجلوس بالأماكن الخارجية، قدمنا وأنا وأسرتي من مدينة العين لقضاء إجازة عطلة الأسبوع في خورفكان والفجيرة، وقد لاحظنا أن الجو معتدل جداً، خصوصاً على الشواطئ، لذا تجد الزوار أقبلوا على الجلوس للاستماع بالهواء الخارجي، بعد فترة طويلة من الالتزام بالأماكن المكيفة خلال فصل الصيف».

رحلات بحرية

بدأت الرحلات البحرية على قوارب النزهة بالانتعاش بعد انخفاض درجات الحرارة، وقال يوسف المرزوقي: «أحب جداً الجولات البحرية في الساحل الشرقي، وقد أخذت رحلة بحرية بقارب نزهة لغاية جزيرة القرش».

ورأى سمير الزعبي، أن اعتدال الطقس يزيد الإقبال على الأماكن الخارجية، وقال: «قدمت للاستمتاع بين جبال خورفكان».